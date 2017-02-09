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В Иркутской области будет создано 880 новых рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве

9 февраля 2017

В Иркутской области будет создано 880 новых рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Напомним, что реализация инвестпроектов началась в минувшем году. Отбор в министерстве сельского хозяйства региона прошли 119 экономически значимых проектов.

– Учитывая положительные итоги реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства, было принято решение о продолжении этой работы.От их реализации планируется увеличение платежей в бюджет на 456 млн. рублей, – подчеркнул Сергей Левченко.

Говоря о планах на 2017 год по развитию сельского хозяйства в регионе, Губернатор отметил, что перед сельхозтоваропроизводителями поставлена задача в этом году произвести 740 тыс. т зерна, 620 тыс. т картофеля, 166,7 тыс. т овощей,459,7 тыс. т молока,169,3 тыс. т мяса. Для того чтобы решить вопрос по обеспечению населения овощами собственного производства, в этом году планируется построить 1,5 га современных зимних теплиц (для 100% обеспечения населения области овощами необходимо построить 50га зимних теплиц).

Глава региона отметил, что в 2016 году Иркутской области удалось справиться с последствиями засухи и возникшей с ней бескормицей. Особое внимание было уделено созданию кормовой базы. На предстоящую зимовку заготовлено 507 тыс. т сена, 210 тыс. т сенажа и 273 тыс. т силоса. Многие животноводческие хозяйства создали запас сена на 2-3 года вперед.

– Я поставил задачу перед министерством сельского хозяйства Иркутской области о наращивании поголовья сельхозживотныхдо тех показателей, которые были до засухи 2015 года. В 2016 году регион прошел конкурсный отбор в минсельхозе России по программе мясного скотоводства, мы получили субсидию, что должно дать толчок развитию отрасли, – сообщил Губернатор.

Сейчас в Иркутской области работают 25 племенных организаций, получившие свидетельства министерства сельского хозяйства РФ.

Не менее важной на предстоящий год назвал Сергей Левченко работу по направлению развития рыборазведения. По поручению Губернатора министерством сельского хозяйства в 2016 году была создана и реализуется программа развития товарной аквакультуры, (товарного рыбоводства) рассчитанная на период до 2018 года. Для ее реализации в регионе создается инфраструктура. Сформированы 23 рыбоводных участка, 19 из которых уже переданы на условиях аукциона организациям и главам крестьянских (фермерских) хозяйств в пользование на 10 лет для создания рыбоводных хозяйств.

Также в текущем году в Иркутской области планируется провести реконструкцию 8 молочных ферм и ввести в эксплуатацию не менее 7 молочных ферм в рамках реализации мероприятия по поддержке семейных животноводческих ферм, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /




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