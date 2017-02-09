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Погрузка на ВСЖД в январе выросла на 2%

В январе 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге погружено 5,3 млн тонн различных грузов, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 2 %.

Рост стал возможным благодаря увеличению показателей погрузки продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 11,6%, бумаги – на 7,8%, цветных металлов – на 6,5%, нефтяных грузов – на 2,9%, железной руды – на 2,9%, химикатов – на 2,3% и каменного угля - на 0,3%.

В то же время зафиксировано снижение показателей погрузки по таким номенклатурам, как: промышленное сырье – на 30,8% и строительные грузы – на 24,7%.

Грузооборот в январе текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,9% и достиг 21,6 млрд ткм.