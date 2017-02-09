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В Иркутской области задержан мэр Тайшетского района по подозрению в мошенничестве

9 февраля сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления был задержан мэр Тайшетского района. В настоящее время следователями СКР совместно с сотрудниками ФСБ и МВД проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия.

Следственным управлением СК России по Иркутской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту совершения мошеннических действий работниками коммерческой организации, связанных с незаконным отчуждением муниципального имущества.

Предварительным следствием установлено, что бывший директор и учредитель одной из коммерческих организаций в 2013 году путем мошенничества оформил право собственности на объекты недвижимости – артезианские скважины (без осуществления их фактического строительства) на территории г. Тайшета Иркутской области, заведомо зная, что еще в 2005 году они были построены за счет субсидии, полученной администрацией Тайшетского городского поселения из средств бюджета Иркутской области, чем причинил ущерб в особо крупном размере. В 2016 году вышеуказанное лицо было избрано мэром муниципального образования «Тайшетский район».

9 февраля сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления он был задержан. В настоящее время следователями СКР совместно с сотрудниками ФСБ и МВД проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.