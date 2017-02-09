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В Иркутской области с 2017 года планируется поэтапная индексация заработной платы работников бюджетных учреждений

В Иркутской области с 2017 года будет проводиться поэтапная индексация заработной платы работников бюджетных учреждений. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Глава региона сообщил, что уже дал соответствующее поручение экономическому блоку Правительства области. Проведение индексации будет осуществляться с учетом реализации регионального соглашения о минимальной заработной плате, которое было подписано в конце января 2017 года и совершенствования действующей системы оплаты труда.

– Это же касается и связанных с повышением зарплаты указов Президента России, которые будут выполнены в полном объеме. Отмечу, что Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов России по исполнению майски Указов Президента РФ, которые подписаны главой государства в 2012 году. И я думаю, что мы эти показатели удержим. По реализации Указов в социальной сфере Иркутская область на втором месте. По исполнению майских Указов в сфере экономики регион занял четвертую позицию, – подчеркнул Сергей Левченко.

Губернатор также отметил, что впервые за последние несколько лет работники бюджетной сферы получили зарплату за декабрь в том месяце, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– В минувшем году Правительством региона была проведена большая работа по снижению задолженности по заработной плате. По данным на 1 января 2017 года задолженность снижена в 2 раза. Долгов по заработной плате перед работниками бюджетной сферы нет, – отметил Сергей Левченко.