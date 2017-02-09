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Ремонт драматического театра им. Н. П. Охлопкова начнётся в этом году

Ремонт Иркутского областного драматического театра им. Охлопкова планируется начать в этом году. Об этом на пресс-конференции сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В Законодательное собрание Иркутской области внесено предложение о выделении средств, которое депутаты рассмотрят на мартовской сессии. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- В драматическом театре им. Н. П. Охлопкова больше 15 лет не было ремонта. Технологии, в том числе и театральные, идут вперед, надо чтоб наш драматический театр не был отстающим. Проекты будут сделаны. Я думаю, что мы модернизируем театр в течение 2-2,5 лет. Актеры и работники театра это заслужили, - сказал Сергей Левченко.