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В Иркутске областной роддом будет капитально отремонтирован и модернизирован

Областной перинатальный центр ГБУЗ ИОКБ будет капитально отремонтирован и модернизирован. Об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Глава региона отметил, что недавно посетил второй палатный блок Иркутской областной клинической больницы, который начинает работать в полную силу.

– В этом году, отметив успехи Иркутской областной клинической больницы, я дал поручение Правительству Иркутской области выделить средства для проведения капитального ремонта и модернизации Областного перинатального центра. У нас есть все возможности, чтобы мы этот объект к концу нынешнего года отремонтировали. За 2016 год показатель младенческой смертности составил 6,2 на 1000 детей, родившихся живыми, и снизился на 11,3% по сравнению с 2015 годом. Нам есть еще куда стремиться, - подчеркнул Сергей Левченко.

Кроме того, Губернатор отметил, что в течение двух последних лет сохраняется стойкая тенденция к снижению смертности. В 2016 году по сравнению с 2015 годом показатель смертности снизился на 2,2% – это 714 сохраненных жизней. Показатель смертности от болезней органов кровообращения уменьшился на 2,9% по сравнению с 2015 годом. Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий уменьшился на 21,3%. Смертность от туберкулеза за 2016 год снизилась на 12,9%. Показатель смертности от болезней органов пищеварения по сравнению с 2015 годом уменьшился на 25,8% и составляет 62,3 на 100 тыс. населения (за 2015 г. 84,0) – это лучший показатель темпов снижения в Сибирском федеральном округе.

При этом Сергей Левченко обратил внимание на такую проблему, как транспортировка пациентов в Областную клиническую больницу. В особо сложных случаях силами санавиации человека доставляют в аэропорт Иркутска из отдаленных районов Приангарья, потом везут в больницу автомобильным транспортом. На это уходит время.

– Я дал поручение, чтобы мы вернулись к идее, которая была еще в советское время. Чтобы рядом с областной клинической больницей была оборудована вертолетная площадка, - сообщил Губернатор.

Кроме того, Сергей Левченко подчеркнул, что в текущем году будут завершены вторые очереди долгостроев медицинских учреждений Усть-Ордынского Бурятского округа – в Аларском и Боханском районах, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.