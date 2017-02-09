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ЦБ РФ отозвал лицензию у АКБ «ЕНИСЕЙ»

Приказом Банка России от 09.02.2017отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ «ЕНИСЕЙ».

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств (капитала). При этом АКБ «ЕНИСЕЙ» не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери, а также представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение и наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение отозвать у АКБ «ЕНИСЕЙ» лицензию на осуществление банковских операций.

Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ «ЕНИСЕЙ» на 01.01.2017 занимал 254 место в банковской системе Российской Федерации.