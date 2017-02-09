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В два раза больше денег направит Иркутская область на строительство соцобъектов в 2017 году

Планируемый объем бюджетных инвестиций в строительство и капитальный ремонт социальных объектов в Иркутской области в 2017 году составит более 5,5 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2016 году. Об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Эти данные заложены в проекте областного бюджета, который рассмотрят на мартовской сессии Законодательного собрания региона.

- Такого объема финансирования по этому направлению не было за всю историю нашего региона. Если в 2015 году мы построили и капитально отремонтировали 55 объектов, в 2016 – 56, то в 2017 году планируем почти 70 объектов. Это, например, строительство и приобретение детских садов в Черемхово, Иркутске, Тайшете, Аларском районе, строительство школ в Новочунке, Молодежном, в п. Горячий Ключ, в Ангарске. Планируем построить 24 фельдшерско-акушерских пункта, выделяем средства на строительство больниц и поликлиник в Мегете, Иркутске, Кутулике и Бохане, - подчеркнул Сергей Левченко.

Губернатор особо отметил, что в ближайшие два года необходимо закрыть тему с социальными долгостроями, которые начинали возводить еще в начале 2000 годов. Это, например, школа в поселке Атагай, ЦРБ в п. Кутулик, ЦРБ в п. Бохан, Дом спорта в п. Усть-Орда.

Также Сергей Левченко подчеркнул, что в 2017 году будет построено семь физкультурно-оздоровительных комплексов – такого количества не было в предыдущие годы.

- Это позволит нам приблизиться к тому, чтобы ФОКи были в каждом районе. Вся программа состоит из 24 физкультурно-оздоровительных комплекса. В течение трех лет мы должны выполнить эту программу, - сказал Губернатор.

Кроме того, в муниципальных образованиях появится еще 20 новых многофункциональных спортивных площадок и 8 хоккейных кортов. Помимо этого запланирован серьезный объем капитального ремонта объектов соцкультбыта: детский сад на 105 мест в г. Слюдянка, средняя образовательная школа в р.п Марково, спортивный комплекс «Химки» в г. Усолье Сибирское, дворец культуры «Горняк» в г. Черемхово.

Глава региона напомнил, что по итогам 2016 года в области введено в эксплуатацию 36 объектов: 6 детских садов (1228 мест); детский дом (120 мест); 4 школы (2289 мест); 14 фельдшерско-акушерских пунктов; 6 плоскостных спортивных сооружений; ЦРБ на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену в п. Бохан; ДК на 250 мест в г. Киренске; спортивный комплекс в п. Кутулик Аларского района; плавательный бассейн в г. Черемхово; корпус на 117 человек в Пуляевском психоневрологическом интернате Тайшетского района. Завершен капремонт 11 учреждений общего и дошкольного образования, дома культуры в г. Ангарске, 2 объектов здравоохранения. На эти цели было направлено 2,7 миллиарда рублей. В 2015 году было израсходовано 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- В этом году мы идем на рекорд по бюджетным вложениям в отрасль. Масштабы строек действительно огромные, и, я надеюсь, это позволит стабилизировать ситуацию в строительной сфере и даст новый импульс для её развития, - подытожил Сергей Левченко.