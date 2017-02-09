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Впервые с 2012 года бюджет Иркутской области выполнен с профицитом

Областной бюджет 2016 года выполнен с профицитом, доходы превысили расходы на 2,1 млрд рублей. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Последний раз профицитный бюджет был зафиксирован в 2012 году.

– Наш регион за год поднялся с 11-го на первое место в Сибирском федеральном округе и с 68-го на седьмое место в России по темпу роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета. Это серьезный задел. Считаю, что этому способствовала реализация антикризисного плана, который был утвержден региональным Правительством, стабилизация обстановки и в области, и в стране, и, конечно же, создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Благодаря этому мы серьезно нарастили платежи по налогу на прибыль, превысив сумму в 40 миллиардов рублей. Это для нашей области рекорд. На 10% по сравнению с 2015 годом выросли сборы по НДФЛ, которые составили более 44 миллиардов рублей, – отметил Сергей Левченко.

По словам Губернатора, наращивание собственного доходного потенциала позволило области принять в прошлом году принципиальное решение по перераспределению налоговых доходов в пользу муниципалитетов. С этого года городские округа и районы получили право на получение в местные бюджеты 30% от сбора налога по упрощенной системе налогообложения, а также дополнительные 5% от акцизов на нефтепродукты. В сумме это более 1,6 млрд рублей.

– Была такая расхожая фраза: Дайте нам удочку, и мы сами будем ловить рыбу. То есть, дайте нам возможность зарабатывать средства (я имею ввиду муниципалитеты), и тогда у нас доходная часть будет подниматься. И мы эту «удочку» дали с 1 января 2017 года. Посмотрим, как этой «удочкой» муниципалитеты воспользуются, мы это будем контролировать то, насколько эффективно они расходуют свои финансовые средства. Примеры нерачительных трат, необоснованных закупок, завышения уровня заработных плат руководителям муниципалитетов у нас есть, – подчеркнул глава региона.

Продолжая тему межбюджетных отношений, Сергей Левченко сообщил, что в 2016 году из областного в местные бюджеты было направлено почти 39 млрд рублей, что на пять миллиардов рублей больше, чем в прошлом году. «Поэтому сегодня у муниципалитетов есть более серьезные возможности выполнять свои обязательства», – подытожил Губернатор, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.