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«РУСАЛ» выпустит панда-бонды

Крупнейший мировой производитель алюминия, компания «РУСАЛ», зарегистрировала на Шанхайской фондовой бирже проспект эмиссии облигаций. Выпуск, номинированный в юанях, должен составить 10 млрд юаней ($1,5 млрд) срок погашения составляет семь лет. Вероятно, «РУСАЛ» станет первой зарубежной компанией с основными активами, находящимися не на территории КНР, которая выйдет на китайский долговой рынок.

Летом прошлого года, одно из ведущих рейтинговых агентств КНР China Chengxin Securities Raiting Co., Ltd присвоило «РУСАЛу» корпоративный рейтинг кредитоспособности на уровне «АА+» с прогнозом «стабильный».

У «РУСАЛА» уже имелся опыт привлечения капитала в Азии. Так, в 2010 году компания разместила свои акции на Гонконгской фондовой бирже. По заявлению генерального директора компании Владимира Соловьева, желание привлечь капитал через облигации, номинированные в юанях (Panda Bonds), обусловлен во многом и тем, что для «РУСАЛа» рынок Азии и, в частности, Китая являются стратегическим направлениями развития.

Тем не менее, по нашим оценкам, выбор на Шанхайскую биржу пал не случайно. Важнейшим фактором принятия решения является развитость рынка корпоративного долга в Китае. На Шанхайской фондовой бирже торгуется суммарно 1213 компаний, а рыночная капитализация размещённого корпоративного долга составляет 23,266трлн юаней ($3,3 трлн). При этом важно отметить, что в 2017 году прогнозируется резкое расширение фондового рынка материкового Китая. По разным оценкам только объем IPO может быть увеличен на 50%, что составит около $32,4 млрд.

Примечательно, что в одном из интервью владелец «РУСАЛа» Олег Дерепаска высказался о том, что одним из острых вопросов для российских корпораций является проблема заимствований. На сегодняшний день российский долговой рынок нуждается в структурных преобразованиях. Только в условиях доступности привлечения финансирования можно ожидать развития субъектов экономической деятельности.

Стоит отметить, что момент для эмиссии облигаций выбран очень удачно. В последнее время в Китае наблюдается резкий отток капитала из страны. По некоторым оценкам за 2016 год он составил порядка $725 млрд. Это спровоцировало снижение международных резервов, а самое главное, усиление внимания властей к трансграничным сделкам. На текущий момент все международные сделки с использованием юаня или доллара подпадают под контроль финансовых властей Китая. Также существует ряд ограничений на «нерациональные сделки» свыше $1 млрд, то есть на те сделки, которые не являются профильными для покупателя. Особый контроль осуществляется над международными операциями по приобретению отелей, активов в сфере киноиндустрии и земельных участков.

Аппетит к инвестированию у китайских компаний очень велик, а удовлетворить его в виду новых условий не всегда получается. В прошлом году у китайских компаний сорвалось 30 крупных сделок в Европе и США на общую сумму $75 млрд. Таким образом, можно предположить, что в условиях жесткого контроля по трансграничным сделкам со стороны властей Поднебесной, низкорисковые вложения в бонды «РУСАЛа» наверняка вызовут интерес со стороны делового сообщества КНР.

Максим Романчук, аналитик Альпари