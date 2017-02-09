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Названы крупнейшие инвестпроекты, которые будут реализованы в Иркутской области в текущем году

Новые инвестиционные проекты крупнейших компаний, работающих на территории региона, будут реализованы в текущем году. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он отметил, что Иркутская область смогла не только сохранить темпы роста промышленности, но и увеличить их, наращивая импортозамещающий потенциал предприятий.

– Наш регион одним из первых в России в прошлом году подписал с Фондом развития моногородов соглашение о создании в Усолье-Сибирское территории опережающего социально-экономического развития. В реестр резидентов включены три компании с общим объемом инвестиций 312,4 млн рублей и количеством создаваемых рабочих мест – 106 человек. Кроме того, в 2017 году будет создан ТОСЭР в моногороде Саянске, а – а отметил Сергей Левченко.

Губернатор поделился планами и задачами на текущий год, отметив новые инвестиционные проекты крупнейших компаний региона. В 2017 году компания «Фармасинтез» планирует открытие цеха малотоннажного производства в городе Иркутске с объемом инвестиций 650 млн рублей, а также завода по производству активных фармацевтических субстанций в городе Братске с общим объемом инвестиций около 1,4 млрд рублей. Как отметил Сергей Левченко, Правительство региона активно помогает развиваться предприятию: это одна из немногих компаний, которая работает по всей территории России, а налоги платит в Иркутской области, сообщает поесс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

В перечень приоритетных инвестиционных проектов в области планируется включить проект по модернизации производства ОАО «Группа «Илим». Объем капитальных вложений составит 53,2 млрд рублей: 42,9 млрд рублей направят на развитие целлюлозно-бумажного производства филиалов в Братске и Усть-Илимске и 10,4 млрд рублей – в модернизацию лесозаготовительной деятельности, включая приобретение техники и развитие инфраструктуры на территории Иркутской области.

Вводом в эксплуатацию первой очереди производства на горно-обогатительном комбинате «Угахан» в Иркутской области группа компаний «Высочайший» увеличит объем добычи золота в Бодайбинском районе.

Также на территории области в этом году планируются к реализации инвестиционные проекты «Иркутской нефтяной компании». Компания в 2017 году планирует запуск установки комплексной подготовки природного и попутного нефтяного газа на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. Результаты этой переработки: газовый конденсат, временно планируется направлять в трубопроводную систему «Восточная Сибирь — Тихий океан». Техническая смесь пропана и бутана будет транспортироваться по продуктопроводу протяженностью 196 км от Ярактинского месторождения до г. Усть-Кут.

– Нельзя не сказать и о перспективе создания уникального крупнейшего в стране золотодобывающего производства мощностью до 60 тонн золота в год, расположенного на территории Иркутской области на месторождении Сухой Лог. Две встречи на уровне федеральных министерств, встреча с Президентом в апреле прошлого года, затем по его поручению с Председателем Правительства России и заинтересованными сторонами привели к тому, что в конце января был разыгран конкурс и в этом году начнется добыча золота и серебра на этом крупнейшем месторождении, а значит в областной и муниципальный бюджеты начнут поступать дополнительные доходы, – подчеркнул глава региона Сергей Левченко.