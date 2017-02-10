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Что изменилось в торговых центрах за 10 лет?

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank проанализировали, как изменился состав арендаторов торговых центров за 10 лет (2007-2017 гг.) и пришли к выводу, что доля площадей, занимаемых супермаркетами или гипермаркетами сократилась в 4 раза с 39,5% до 8,3%. Операторы сегмента развлечений, детские товары и магазины одежды и обуви, наоборот, нарастили свою долю почти в 2 раза.

В 2007 г. супермаркеты или гипермаркеты были крупнейшими операторами торговых объектов: под продукты отводилось 39,5% площадей торгового центра. Среди продуктовых розничных сетей, работающих на рынке 10 лет назад, можно выделить «Ашан», «Мосмарт», «Рамстор», «Седьмой континент», «Перекресток» и др. В структуре арендаторов новых торговых центров продуктовый оператор по-прежнему остается одним из важнейших, однако теперь под продукты отводится менее 10% площади торгового центра. Отчасти это связано со значительным изменением поведения столичного покупателя: жители современного мегаполиса все чаще стали покупать продукты в магазинах «у дома», формируя запрос на экстенсивное развитие данного формата. Так, с 2007 г. количество магазинов формата «у дома» выросло в 11,5 раз. Для сравнения: число продуктовых гипермаркетов увеличилось в 2,3 раза, супермаркетов – в 2 раза.

Доля площадей, занимаемая операторами развлекательного (и смежных с развлекательным) сегмента увеличилась почти в два раза (с 7,9% до 14%). Устойчивая общемировая тенденция сочетания шоппинга и развлечений постепенно перерастает в совмещение shopping + entertainments + sport + education + art + events, что в свою очередь формирует спрос на новые форматы торговых объектов: в современных торговых центрах появляются кулинарные школы, веревочные парки, театры, квесты, танцевальные студии, автошколы, полигоны для радиоуправляемых моделей, выставочные пространства и другие проекты. Подобные концепции, как правило, выполняют функцию социализации, позволяют сделать процесс шоппинга менее утомительным, разнообразить досуг жителей, но при этом требуют от покупателя значительных временных затрат (сегмент time-consuming). Сегодня операторы данного сегмента находятся на втором месте по доле занимаемых площадей (14%).

На первом месте по доле занимаемых площадей находятся операторы fashion-сегмента, доля которых с 2007 г. выросла почти в 2 раза с 20% до 37%.

Доли детских магазинов в структуре площадей за десятилетие увеличилась более, чем в 2 раза. Если 7-10 лет назад «детский набор» был представлен якорем-универмагом и несколькими небольшими (часто несетевыми) мульти-брендами, то сейчас все большуей популярностью пользуются сетевые монобрендовые магазины, а также магазины, направленные на раннее развитие ребенка (ELC, Imaginarium, Toy.ru, IQ Toy, Clever и т.п). Сегмент детских товаров и услуг для детей остается востребованным даже в кризис. Активное развитие данного направления отчасти связано с ростом доли несовершеннолетних в структуре населения страны (с начала 2000-х годов наблюдается устойчивый рост рождаемости).

Доля операторов профиля «мебель, интерьер, товары для дома» за 10 лет выросла с 1,4% до 8,1%. Это связано с активными темпами ввода жилья, постепенным формированием культуры покупок, уходом от рыночной торговли строительными материалами, развитием гипермаркетов DIY внутри МКАД, появлением в моллах садовых центров и уютных интерьерных лавочек.

Еще одним интересным трендом стало сокращение доли площадей, отведенных под книжные магазины (за последнее десятилетие сформировалась привычка приобретать книги on-line) и отделы «мультимедиа» («Титаник Видео-Рекордс», «Союз», «Пурпурный Легион», видеотеки «Орандж» и т.п.). В настоящее время доля площадей данных операторов в торговых центрах составляет около 0,3% (сокращение более чем в 8 раз).

Ольга Ясько, директор департамента консалтинга и аналитики, Knight Frank Russia&CIS: «Примечательно, что если рассматривать десятилетнюю ретроспективу рынка, то мы увидим, что в период до кризиса 2008-2009 гг. доля предприятий общественного питания в торговых центрах была достаточно высокой (7,1%). Однако на следующем этапе развития торгового сегмента показатель значительно снизился: в некоторых объектах он не достигал и 3%. Нисходящий тренд сменился восходящим лишь около 3-4 лет назад, и сегодня столичный рынок находится в «общеевропейском тренде»: доля площадей, занятых заведениями общественного питания стремительно растет, крупные девелоперы задумываются о реконцепции ресторанных зон, и если 10 лет назад в сегменте food&beverage доминировали концепции fast-food, то сегодня можно констатировать увеличение количества food-операторов и закономерное «оздоровление» общественного питания в торговом центре».