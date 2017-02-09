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В Иркутской области ожидают роста налоговых и неналоговых поступлений от предприятий лесной промышленности

Губернатор Сергей Левченко отметил несколько положительных моментов в лесной сфере Иркутской области.

В 2017 году планируется модернизация двух структур группы компаний «ИЛИМ». Общий объем инвестиций на производствах в Усть-Илимске и Братске составит более 53 млрд рублей. Компании выделено 2,5 млн м3 расчетной лесосеки для организации глубокой переработки древесины.

В 2016 году от предприятий лесной промышленности выросли налоговые и неналоговые поступления почти на 62%. Реализация пилотного проекта по контролю за заготовкой и оборотом древесины, которая уже началась, и активная работа с арендаторами лесов помогут увеличить этот показатель.

Кроме этого, в министерстве лесного комплекса готовятся к увеличению количества проданного через биржу леса. В прошлом году таким образом продано около 600 тыс. м3 леса. Данный способ позволяет формировать приемлемые цены и исключить использование участниками торгов серых схем. В 2017 году количество проданного через биржу леса должно увеличиться примерно в два раза, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.