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На доработку проекта реконструкции Дома Офицеров будет выделено около 4 млн рублей

Из бюджета региона в 2017 году на доработку проекта реконструкции Дома Офицеров в Иркутске будет выделено 3 935 590 рублей. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В Правительстве состоялась встреча главы региона и министра по молодежной политике региона Александр Попова.

В 2013 году учреждению выделялись бюджетные средства в размере 9 млн 220 тыс. рублей. Они были израсходованы на разработку и согласование комплексного проекта реконструкции исторического здания. Он был отмечен тремя наградами на престижном фестивале «Зодчество Восточной Сибири». В нем приняли участие более 170 работ лучших архитекторов со всей России.

Сегодня проект нуждается в доработке. В 2016 году в федеральном законодательстве появились новые требования, касающиеся сейсмоустойчивости здания, поэтому на доработку проекта необходимы дополнительные средства, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.