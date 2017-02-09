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«АктивКапитал Банк» увеличил собственный капитал до 4,7 млрд рублей

Собственный капитал ПАО «АК Банк» с начала года был увеличен на 13,4% - данный показатель на 01.02.17 г. составил 4,7 млрд рублей.

«Мы нацелены на стабильный рост бизнеса, поэтому ведем планомерную работу по наращиванию капитала. Это способствует укреплению финансовой устойчивости Банка и повышению его конкурентоспособности», - отмечает Председатель Правления ПАО «АК Банк» Григорий Оганесян.

На сегодняшний день «АктивКапитал Банк» по капиталу входит в ТОП-150 среди российских банков и в тройку лидеров среди банков, зарегистрированных в Самарской области.

Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк» (ПАО «АК Банк») основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения Банка представлены в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Лицензия №3006 выдана ЦБ РФ.