Новости

Сборы «АльфаСтрахование» в Иркутске за девять месяцев 2016 г. выросли на 52,1%

Сборы «АльфаСтрахование» (кроме ОМС) в Иркутске за девять месяцев 2016 г. выросли на 52,1% и составили 331,9 млн руб. по сравнению с 218,1 млн руб. за аналогичный период 2015 г. Доля присутствия компании на региональном страховом рынке выросла на 1,1 п.п. и составила 4,1%.

Общий объем страхового рынка Иркутска (кроме ОМС) вырос на 12,7%, сборы страхового рынка составили 8,2 млрд руб. против 7,2 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Компания «АльфаСтрахование» занимает по итогам третьего квартала шестое место с долей в 4,1%.

Основными драйверами роста портфеля компании «АльфаСтрахование» стали страхование жизни (рост сборов на 481,4% - до 146,2 млн руб.), имущества юридических лиц (рост сборов на 55% - до 20,2 млн руб.), ОСАГО (на 40,1% - до 82,8 млн руб.), каско (на 19,3% - на 37,2 млн руб.), страхование от несчастных случаев (на 41,6% - до 9,9 млн руб.).

Отрицательную динамику показал сегмент страхования имущества физических лиц (снижение на 63,9% - до 21,2 млн руб.). Также произошло сокращение портфеля в сегментах страхования ответственности (-30,5%, сборы составили 3,9 млн руб.), финансовых рисков (-67,9%, 2,5 млн руб.), добровольного медицинского страхования (-6,9%, 6,4 млн руб.).

Группа «АльфаСтрахование»:

Объединяет ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ОАО СМК «Югория-Мед», ООО «Медицина АльфаСтрахования». Собственный капитал Группы составляет 11,8 млрд руб. Группа «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», А1, «Росводоканал», X5 RetailGroupN.V.). Согласно лицензии Группа предлагает более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных представительств. Услугами Группы пользуются более 24,8 млн клиентов по всей России. Группа «АльфаСтрахование» имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch «ВВ» по международной шкале и наивысший рейтинг надежности А++ рейтингового агентства «Эксперт РА».