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S7 Airlines возобновляет рейсы из Иркутска в Паттайю

S7 Airlines открывает продажи авиабилетов на рейсы из Иркутска в Паттайю (Таиланд) в летнем расписании.

Прямые рейсы из Иркутска в аэропорт Паттайи Утапао будут выполняться с 30 марта 2017 года по четвергам. Вылет из Иркутска в 10:40, прибытие по местному времени в 15:55. Обратный рейс вылетает из аэропорта Утапао в 16:55 и прилетает в Иркутск в 00:05 следующего дня. Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320, оборудованных салонами экономического и бизнес-класса.

«Прилет в аэропорт Утапао – самый быстрый способ добраться до популярного тайского курорта – Паттайи. Дорога из аэропорта займет всего 30-40 минут. Это направление очень любят туристы за теплое море круглый год, экзотическую кухню и многообразие развлечений – от зоопарков и тропических садов до бурной ночной жизни. В летнем расписании 2017 года мы возобновляем рейсы в Паттайю из Иркутска, расширяя географию полетов в Таиланд», - говорит коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Пассажиры из Иркутска могут также добраться прямыми рейсами в столицу Таиланда – Бангкок. Кроме того, S7 Airlines выполняет полеты из Новосибирска в Бангкок и на Пхукет, а в зимнем расписании – из Владивостока и Красноярска в Бангкок.

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).