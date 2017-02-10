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Приставы Иркутской области целый год искали взыскателя, чтобы перечислить ему компенсацию морального вреда

С помощью средств массовой информации и отзывчивых людей судебным приставам Бурятии удалось за один день найти человека, которого они безуспешно пытались разыскать в течение года.

33-летний житель Иркутска вышел на связь с судебными приставами после того, как увидел информацию о себе в многочисленных интернет-источниках. В этот же день его родственники и знакомые, также позвонили ему, чтобы сообщить о его розыске.

О том, что удастся взыскать компенсацию морального вреда с фигуранта уголовного дела, ставшего виновником гибели его родственника, мужчина не верил и не наделся. Так он решил еще на судебном заседании. По этой же причине не стал забирать исполнительный лист из суда. Позже исполнительный документ был направлен судебным приставам работниками суда.

Сейчас взыскатель уже подтвердил свой статус, направив паспортные данные в службу судебных приставов. Дело осталось за малым – предоставлением реквизитов для перечисления взысканной суммы, которая составляет треть от присужденной, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Бурятия.

Как только недостающие сведения будут на руках у приставов, денежные средства будут перечислены. Также сотрудники ведомства продолжат применять меры принудительного характера в отношении должника.

– Если бы не средства массовой информации, было бы очень сложно найти взыскателя. Поскольку он несколько лет назад переехал со старого адреса и не подозревал о том, что в его пользу взыскивается компенсация морального вреда. Конечно, сотрудники службы сделали бы запрос в паспортный стол, миграционную службу, но это заняло бы еще некоторое время, – отмечает Баир Аюшеев, начальник межрайонного отдела по исполнению особых производств Управления ФССП России по Республике Бурятия. – А сейчас получилось, что мы «всем миром» оперативно нашли человека.