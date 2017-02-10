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Директор грузовой компаниии Иркутской области выплатил двухмиллионный долг

Фото: osldk.com

Должник выплатил около 2,5 млн рублей задолженности после беседы с судебным приставом, убедившим его в необходимости исполнить свои долговые обязательства.

Арбитражный суд Иркутской области обязал ООО «Осетровский ЛДК» выплатить региональному Министерству лесного комплекса задолженность за аренду земельных участков в размере 2 млн 463 тыс. рублей.

Директору предприятия вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Судебный пристав Усть-Кутского отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области подробно рассказал мужчине о мерах принудительного характера, которые применяются к должникам в случае невыплаты ими долга в установленный для этого законом пятидневный срок. Приведенные аргументы возымели свое действие. Руководитель организации принял меры к оплате задолженности и избежал взыскания исполнительского сбора.

После предъявления платежного поручения судебному приставу исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.