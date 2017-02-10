Новости

Альфа-Банк представляет мобильное приложение для торговли на бирже

Альфа-Банк представляет собственное приложение для торговли на бирже с помощью смартфона — «Альфа-Директ». Приложение доступно владельцам устройств на платформах iOS и Android и открывает трейдеру безопасный удаленный доступ к торговле, наблюдению за рынком, контролю стоимости и уровня риска его портфеля.

Функционал «Альфа-Директ» близок к возможностям десктопных систем. Приложение позволяет совершать сделки с российскими ценными бумагами (акциями, облигациями), фьючерсными контрактами и валютами на Московской бирже, просматривать котировки, получать свежие биржевые новости. В ближайшее время «Альфа-Директ» также откроет доступ к торговле американскими акциями.

Обновление котировок и отправка торговых поручений происходит в реальном времени, что позволяет трейдеру принимать актуальные инвестиционные решения, где бы он ни находился — в пути, в командировке или на отдыхе.

Мобильное приложение очень востребовано в качестве инструмента удаленного контроля. «Многие наши клиенты, отправляясь в отпуск, закрывали свои торговые позиции из опасений потерять деньги в результате неожиданных колебаний рынка. С мобильным приложением „Альфа-Директ“ легко удерживать в поле зрения нужные торговые позиции и видеть стоимость и уровень риска всего портфеля», — поясняет директор по операциям с ценными бумагами в сети INTERNET Альфа-Банка Сергей Рыбаков.

В необходимый момент трейдер имеет возможность мгновенно среагировать на рыночную ситуацию и получить доход или защитить себя от финансовых рисков. При этом пользователь «Альфа-Директ» не ограничен в выборе биржевых инструментов и основных типов торговых поручений, он может свободно торговать с нескольких брокерских счетов. Главные отличия мобильного приложения от десктопной версии обусловлены размером экрана, в силу чего просмотр и торговлю с графиков, проведение технического анализа и ряд других операций удобнее осуществлять в десктопной версии терминала.

Безопасность мобильного приложения обеспечена системой идентификации при входе. Торговые поручения клиентов подписываются усиленной электронной подписью. Вывод средств с брокерского счета через мобильное приложение невозможен.

С начала февраля скачать «Альфа-Директ» можно бесплатно в магазинах Google Play и Apple Store. Приложение готово к использованию сразу после установки. Пользователей стационарного терминала «Альфа-Директ 4.0» встретит интуитивно понятный интерфейс, они смогут сразу войти в приложение под привычным логином и паролем.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.