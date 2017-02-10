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Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 рейтинга популярных беззалоговых кредитов за январь 2017

По версии портала «БанкИнформСервис» Банк УРАЛСИБ вновь вошел в число лидеров рейтинга кредитов наличными без обеспечения.

Рейтинг составлен на основе данных Яндекс.Метрики о наиболее посещаемых страницах потребительских кредитов наличными без обеспечения. Ставка по потребительским кредитам в Банке УРАЛСИБ составляет от 13,5% в рублях РФ. Срок кредитования до 7 лет. Возраст заемщика должен быть не менее 23 и не более 70 лет на момент окончания срока действия кредитного договора. Сумма от 35 тыс. до 1,5 млн рублей. Кредитные средства предоставляются в течение 1 дня с даты подачи клиентом заявки и комплекта документов. Досрочное погашение кредита на любом сроке осуществляется без комиссий.

Ставка по кредиту снижается на 1% при подаче заявки через Интернет – сайт Банка, либо при использовании кредитных средств для рефинансирования обязательств в стороннем банке. В случае, если клиент подает заявку через сайт Банка с целью рефинансирования – скидки по ставке суммируются.

Ознакомиться с условиями кредитования и оформить заявку на кредит можно в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, на сайте www.uralsib.ru или по телефону круглосуточной информационной службы 8-800-200-55-20.