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Россельхозбанк предлагает монеты из драгоценных металлов ко дню святого Валентина

АО «Россельхозбанк» предлагает монеты из драгоценных металлов ко дню святого Валентина.

Иркутский РФ АО «Россельхозбанк» поздравляет с наступающим праздником и представляет Вашему вниманию памятные монеты из драгоценных металлов.

Подарочные монеты, приуроченные к празднику:

Монеты из драгоценных металлов - прекрасный подарок к любому праздничному событию, кроме того они являются надежным инвестиционным инструментом.

Более подробную информацию о котировках и других монетах можно получить на сайте Банка: http://www.rshb.ru/download-file/1639/coin.pdf или по телефонам: г. Иркутск, тел.: (3952) 50-33-25, 50-33-23; г. Ангарск, тел.: (3955) 66-14-60; г.Усолье-Сибирское, тел.: (39543) 62-1-42; г.Братск, тел.: (3953) 46-62-65.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал свою работу в 2005 году. В настоящее время в Иркутской области работают 17 офисов.