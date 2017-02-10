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Более 41 млн рублей запланировано на программы по предупреждению травматизма граждан на ВСЖД

На мероприятия инвестиционной программы «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» в 2017 году на Восточно-Сибирской железной дороге будет затрачено 41, 1 млн рублей.

Запланировано строительство пешеходных переходов на станциях Гончарово, Якурим, Куйтун, возведение ограждения железнодорожного пути на станциях Тулун и Заудинский, проведение проектно-изыскательных работ для строительства в 2018 году пешеходных переходов на участках Мальта - Усолье-Сибирское, Тулун-Нюра , на станции Китой, ограждения на участке Улан-Удэ – Заудинский.

Для предотвращения быстрого выхода людей на пути все переходы будут оборудованы звуковой и световой сигнализацией, пандусами, знаками, а также специальными накопителями — длинными "S"-образными переходами, огороженными перилами.

Двигаясь по ним, пешеходы невольно смотрят налево и направо, оценивая дорожную ситуацию, что соответствует правилам безопасного поведения.

Железнодорожники надеются, что с установкой пешеходных переходов и защитных ограждений в наиболее опасных местах количество пострадавших снизится. Но это будет возможно лишь в том случае, если люди будут понимать необходимость соблюдения правил безопасности. Несмотря на принимаемые меры, уровень травматизма на железной дороге остается высоким. Пресс-служба ВСЖД сообщает, что за 2016 год на путях было травмировано 105 человек, 74 из них – смертельно. В большинстве случаев травмы произошли при переходе железнодорожных путей в неустановленных местах и из-за нахождения в непосредственной близости от приближающегося поезда.