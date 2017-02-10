Новости

Курсы валют в Иркутске: 10 февраля лучший курс продажи доллара составил 59,13 руб., евро - 63,08 руб

10 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 56,38-58,85 рубля за доллар, курс продажи составил 59,13-62,1 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 35 коп. и составил 58,85 рубль. Такой курс покупки предложил Примсоцбанк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 31 коп. и составил 59,13 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 60,3-62,66 рубля за евро, курс продажи составил 63,08-66,7 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 54 коп. и составил 62,66 руб. Такой курс покупки предложил СКБ-Банк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 42 коп. и составил 63,08 руб. Такой курс евро продажи предложили Азиатско-Тихоокеанский Банк и Ланта-Банк.