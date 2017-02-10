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Курсы валют в Ангарске: 10 февраля лучший курс продажи доллара 59,13 руб., евро - 63,08 руб

10 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 56,38-58,82 рубля за доллар, курс продажи составил 59,13-61,38 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 28 коп. и составил 58,82 рубль. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 32 коп. и составил 59,13 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 60,36-62,65 рубля за евро, курс продажи составил 63,08-65,36 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 55 коп. и составил 62,65 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 47 коп. и составил 63,08 руб. Такой курс евро продажи предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.