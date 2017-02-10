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Перевозки пассажиров по маршруту г. Иркутск – с. Оса осуществлялись без лицензии

Пресечена деятельность жителя Осинского района, регулярно перевозившего пассажиров без лицензии по маршруту г. Иркутск – с. Оса.

Прокуратура Осинского района совместно с ГИБДД установили, что 43-летний житель района осуществлял предпринимательскую деятельность по регулярной перевозке пассажиров без соответствующей лицензии.

Установлено, что мужчина в течение января 2017 года на личном автомобиле перевозил пассажиров по маршруту г. Иркутск – с. Оса и обратно на коммерческой основе. Цена проезда составляла 300 рублей.

Прокурором района в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). Постановлением мирового судьи мужчина признан виновным, ему назначено 50 тыс. рублей штрафа, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.