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Россельхозбанк поддержал проведение Всероссийской финансовой олимпиады для школьников

10 февраля 2017

Россельхозбанк поддержал проведение X юбилейной Всероссийской олимпиады для школьников «Миссия выполнима. Твое признание – финансист!», целями которой являются поиск талантливых учащихся, повышение финансовой грамотности школьников, а также создание условий для интеллектуального развития одаренных детей.

Олимпиада проводится Финансовым университетом при Правительстве РФ с 2007 года. Ее победители и призеры получают особые права и преимущества при поступлении в Университет и его филиалы при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

В 2016/2017 учебном году олимпиада была организована по пяти дисциплинам: экономике, математике, информатике, обществознанию и истории. Церемония награждения победителей и призеров состоялась 8 февраля 2017 года в Москве. Участие в торжественном мероприятии принял заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Алексей Жданов.

Россельхозбанк уделяет значительное внимание поддержке инициатив в образовательной сфере. В частности, на протяжении многих лет Банк организует работу финансовых студенческих отрядов и поощряет именными стипендиями студентов ведущих профильных вузов страны, внося свой вклад в профессиональную подготовку будущих специалистов.


/ СИА /




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