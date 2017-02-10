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Аналитики Альфа-Банка: Рубль демонстрирует крепкие позиции, несмотря на выход Минфина на валютный рынок

Доллар прекратил ослабление после выхода существенно лучше ожидаемых данных по безработице в США. Но ужесточение риторики ЕЦБ и Банка Англии снижает вероятность движение пары евро/доллар к паритету и скорее говорит о вероятном ослаблении доллара. Рубль демонстрирует устойчиво сильные позиции; ЦБ РФ оставил ключевую ставку 10% без изменений, но ужесточил тональность комментария, отмечают аналитики Альфа-банка.

Данные по безработице в США оказали временную поддержку доллару

Ослабление доллара, наблюдающееся на протяжении последних недель, временно приостановилось после публикации данных по изменению числа занятых (в январе было создано 227 тыс. рабочих мест вместо прогнозируемых 170 тыс.) В результате, пара евро/доллар протестировала уровень поддержки 1,064, долларовый индекс закрепился выше отметки 100. Тем не менее, растущая вероятность того, что ФРС отложит повышение ставки до июня, пока играет в пользу слабого доллара.

Доллар имеет потенциал ослабления к основным валютам на фоне ужесточения их политик

И в Европе, и в Великобритании Центральные Банки готовятся к ужесточению своих политик. С апреля ЕЦБ планирует снизить объем покупок облигаций с 80 млрд евро до 60 млрд евро. Банк Англии также меняет риторику: на прошедшем заседании Банком Англии было решено оставить ставку без изменений, однако в последствии глава денежно-кредитной политики Банка Англии заявил о готовности повысить ставку - в результате курс фунт/$ скорректировался до уровня 1,25. В среду вечером Палата общин Великобритании утвердила законопроект по началу процесса Brexit, таким образом, уже на следующем Евросовете 9-10 марта премьер-министр Т. Мэй будет готова официально объявить о запуске Brexit, что снижает будущую экономическую неопределенность и позитивно для валюты. Возможно, приближающиеся президентские выборы во Франции (апрель-май 2017), где к власти могут прийти противники евро интеграции, могут сохранить волатильность валют, но в целом ослабление доллара выглядит сейчас вероятнее, чем его укрепление.

Японская йена укрепилась до максимумов

Японская йена укрепилась до максимумов с ноября по отношению к доллару США на фоне распродажи иностранных облигаций и притока капитала в Японию. Ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 111,6, пробитие которой откроет дорогу для штурма уровня 110,0. Внимание инвесторов приковано к встрече премьер-министра Японии Ш.Абэ с президентом США Д.Трампом, от результатов которой зависит дальнейшая динамика курса йены.

Ожидания участников рынка поддерживают высокую цену на нефть

На фоне медвежьих данных по увеличению запасов нефти в США (прирост в 13,8 млн барр. при прогнозе роста на 2,7 млн барр.) и росту добычи в США (на 70 тыс. барр. за неделю), цена нефти ушла к отметке $54,5/барр, но затем она вернулась на $55,5/барр. Торговый диапазон нефтяных цен марки Brentсоставляет $54,5-57,5/барр.

Рубль продолжает демонстрировать крепкие позиции

Рубль демонстрирует устойчиво крепкие позиции, несмотря на выход Минфина на рынок. С 7 февраля по 6 марта ЦБ от имени Минфина планирует купить 113,1 млрд руб., то есть по 6,3 млрд руб. ($106 млн) в день. В пятницу ЦБ сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 10%, сославшись на начало интервенций на рынке, инфляционные риски (продовольственная инфляция ускорилась до 0,9% м/м в январе при общей инфляции 0,6% м/м); кроме того, ЦБ сказал об уменьшении вероятности снижения ставки в 1 полугодии 2017 года. Курс рубля по-прежнему не вернулся в интервал 60-65 руб/дол, что говорит о спросе на рублевые активы. Торговый диапазон на предстоящей неделе нам представляется как 58,0-61,0.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка

Александр Красный, директор по операциям на валютном рынке Альфа-Банка