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ИНК начала закачку попутного газа в пласт на Даниловском месторождении

Начата закачка попутного нефтяного газа (ПНГ) в пласт на Даниловском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ). 3 февраля в комплексное опробование была запущена компрессорная установка К-2.1 на дожимной компрессорной станции в составе компрессора Ariel JGK/4-4 и газопоршневого приводного двигателя Waukesha L7044GSI, началась апробация оборудования.

Фото: irkutskoil.ru

По окончании комплексного опробования компрессорная установка будет запущена в работу в штатном режиме.

Запуск установки позволит утилизировать до 60% от общего объема добываемого ПНГ на Данилово. Оставшийся газ используется в процессе подготовки нефти, генерации электрической энергии и выработки тепловой энергии для обеспечения производственных, инфраструктурных и социальных объектов на Даниловском НГКМ, сообщает пресс-служба Иркутской нефтяной компании.

Закачка газа в пласт позволяет не только снизить объемы выбросов углекислого газа, но и способствует увеличению нефтеотдачи.

Даниловское месторождение расположено в Катангском районе Иркутской области. Месторождение открыто в 1977 г. Право пользования недрами Даниловского НГКМ принадлежит ООО «Иркутская нефтяная компания». На месторождении ведется промышленная добыча углеводородного сырья.