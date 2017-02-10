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Почти полмиллиона жителей Иркутской области перешли на онлайн-общение с налоговой службой

По данным на 1 января 2017 г. в Иркутской области к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» подключились более 482 тыс. граждан: с начала года количество пользователей увеличилось практически в два раза. Наиболее активно налогоплательщики регистрировались в период кампании по уплате имущественных налогов (в том числе благодаря активной информационной работе территориальных налоговых органов) – только в четвертом квартале регистрационные карты получили 122 тыс. человек.

Так, в ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области к ЛК ФЛ в четвертом квартале подключилось 12 тыс. граждан. Сотрудники ИФНС России по Центральному округу г. Братска Иркутской области побывали в 55 бюджетных учреждениях и на крупных предприятиях города, 4 тыс. граждан стали пользователями «Личного кабинета», одновременно им вручены квитанции на уплату 4 млн рублей имущественных налогов и 1 млн рублей задолженности. Специалисты МИ ФНС России №9 по Иркутской области, принимая участие в совещаниях и выездных мероприятиях в муниципальных органах власти и бюджетных организациях, на промышленных предприятиях, подключили к сервису более 4 тыс. граждан. МИ ФНС России №15 по Иркутской области, проводя активную работу с работодателями г. Братска, Нижнеилимского и Братского районов, с целью подключения граждан к «Личному кабинету» приняла участие в 22 рабочих совещаниях с руководителями органов местного самоуправления, предприятий и учреждений (332 чел.).

Выдано 5 тыс. бланков заявлений на подключение к данному сервису и листовки для размещения на стендах организаций, в результате, к сервису в общей сложности подключились более 6 тыс. налогоплательщиков всех категорий.

Налоговые инспекторы поясняют, что воспользовавшись предлагаемой электронной услугой, налогоплательщик может более не посещать налоговый орган лично. Дав согласие на осуществление электронного документооборота с налоговыми органами, он получает сводное уведомление и платежные документы на уплату имущественных налогов через Интернет. Таким же образом может направить в инспекцию декларацию по НДФЛ и прилагаемые документы, а также заявления в налоговый орган по месту регистрации имущества - в случае обнаружения в уведомлении ошибки или неточности.

Если ранее налогоплательщики жаловались на то, что заплатив налоги в режиме онлайн, они к следующему году утрачивали или забывали пароль для входа в «Личный кабинет» и им приходилось снова обращаться в налоговый орган для повторной регистрации (получения нового пароля), то теперь реализована возможность получения пароля на адрес электронной почты, сообщает пресс-служба ФНС по Иркутской области. Для этого при первом или последующих входах в данный сервис необходимо дать согласие на такие действия и указать адрес личной электронной почты.