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«Усольмаш» стал третьим резидентом ТОСЭР в г. Усолье-Сибирском Иркутской области

ООО «Усольмаш» определен третьим резидентом территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Усолье-Сибирское. Такое решение принято на заседании Комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на данной ТОСЭР, которое провел заместитель Председательства Правительства – министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов.

«Усольмаш» представил проект по созданию в Усолье-Сибирском участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организации на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации.

Проект предусматривает создание 20 новых рабочих мест и объем инвестиций около 5,8 млн. рублей.

По словам Антона Логашова, в ближайшее время министерством экономического развития Иркутской области будет заключено соглашение с ООО «Усольмаш» об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское».

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напомнила, что первым резидентом ТОСЭР в сентябре 2016 года стало ООО «СмартСинтез» с инвестиционным проектом по производству дезинфицирующих и антисептических средств.

В декабре прошлого года было подписано соглашение со вторым резидентом ТОСЭР в моногороде Усолье-Сибирское – ООО «СБТ-Иркутск». Предприятие представило инвестиционный проект по строительству опытно-промышленной установки по производству гранулированного чугуна.

Для обеспечения функционирования ТОСЭР в регионе разработана необходимая нормативно-правовая база, на сайте областного минэкономразвития и на инвестиционном портале Иркутской области размещены баннеры ТОСЭР «Усолье-Сибирское», в т.ч. онлайн калькулятор льгот.