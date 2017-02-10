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Иркутскому алюминиевому заводу исполнилось 55 лет

Иркутский алюминиевый завод, входящий в состав компании РУСАЛ, отметил сегодня свое 55-летие. 10 февраля 1962 года на электролизере №415 в четвертом корпусе была произведена первая выливка металла. Этот день и вошел в историю, как день рождения первенца цветной металлургии в Восточной Сибири.

Генеральный директор ИркАЗа компании РУСАЛ Олег Буц

В честь юбилея сегодня на Иркутском алюминиевом заводе произведена «юбилейная» плавка и вылита памятная чушка весом 22 кг с надписью «ИркАЗу - 55 лет». Эта чушка отличается от всех предыдущих юбилейных чушек тем, что это не просто алюминий, а сплав марки А356, который предназначен для мировой машиностроительной отрасли.

Это первая юбилейная чушка, отлитая из алюминиевого сплава, что символизирует растущие спрос и объемы продукции с добавленной стоимостью на ИркАЗе. В 2016 году ИркАЗ произвел рекордное количество сплавов - 153 тыс. тонн и 144,5 тыс. тонн катанки, что составляет более 71% от общего объема производства. К 2021 году завод планирует довести долю ПДС до 100%.

За 55 лет работы ИркАЗ выпустил 13,9 млн тонн алюминия-сырца.

Завод постоянно совершенствует производственные процессы, направленные на улучшение качества выпускаемой продукции и повышение эффективности производства. Так, в настоящее время совместно с предприятием «Кремний» ИркАЗ реализует проект по использованию жидкого кремния в производстве литейных сплавов, который позволит заводу снизить расход электроэнергии и увеличить производительность.

Совместно с РУСАЛ ИТЦ разработана уникальная технология совмещенного литья, прессования и прокатки катанки на основе алюминия и сплавов. В 2016 году продукция была аттестована ведущими российскими кабельными заводами. Сейчас проект получил очередной виток развития - изготовлена катанка для производства сварочной проволоки.

В 2017 году завод планирует приобрести несколько единиц напольной обрабатывающей техники, которые были разработаны и созданы специалистами РУС-Инжиниринга. Они не только более эффективны, но и позволяют создать комфортные условия для водителей.

В рамках проекта по внедрению технологии «ЭкоСодерберг» ИркАЗ планирует заменить 6 электролизеров в шестом корпусе электролиза, а также начнет строительство газоочистных установок общей стоимостью свыше 500 млн рублей.

Как отметил генеральный директор ИркАЗа компании РУСАЛ Олег Буц, усилия заводчан направлены на получение эффективной тонны продукции, которая складывается из снижения себестоимости, улучшения экологических показателей, обеспечения безопасности производства и повышения качества готовой продукции.

Вечером в ДК «Металлург» состоится торжественный вечер, на котором лучшие представители завода будут отмечены за свой труд.

Иркутский алюминиевый завод (ИркАЗ) ОК РУСАЛ – одно из ведущих предприятий российской алюминиевой отрасли, первенец цветной металлургии в Восточной Сибири. Расположен в промышленной зоне города Шелехова в 22 км от Иркутска. Производственная мощность предприятия составляет 400 тысяч тонн алюминия в год. Завод сертифицирован на соответствие международным стандартам: качества - ISO 9001:2008, экологического менеджмента - ISO 14001:2015 и автомобильной промышленности - ISO/TS 16949.