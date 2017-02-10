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В Иркутске задержана мошенница, похитившая деньги у жительницы Приморского края

Полицейские задержали подозреваемую в мошеннических действиях с использованием социальных сетей Интернета. 24-летней иркутянке инкриминируется афера, жертвой которой стала жительница Приморского края.

По версии оперативников, злоумышленница разместила в Интернете информацию о том, что оказывает содействие в оформлении банковского кредита. Для его получения требовалось перевести на счёт аферистки определённую сумму. Как только деньги оказывались на её счету, мошенница переставала выходить на связь.

В ходе обыска по месту жительства задержанной сотрудники полиции изъяли сотовый телефон, сим-карты и банковские карты, которые, предположительно, использовались для совершения противоправного деяния.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса России «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.