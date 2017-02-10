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Программе материнского капитала исполнилось 10 лет

Ровно десять лет назад – в начале 2007 года – Пенсионный фонд начал выдавать первые государственные сертификаты на материнский капитал. За это время его размер вырос с 250 до 453 тысяч рублей.

За десять лет обладателями сертификата стали 7,8 млн российских семей. Более половины из них уже полностью использовали его средства. 80% из тех, кто материнским капиталом еще не распорядился, уже определились, на что его потратят.

Изначально материнским капиталом можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Четыре раза Пенсионный фонд выплачивал из средств материнского капитала единовременную выплату: в 2009 и 2010 году по 12 тысяч рублей, в 2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году – 25 тысяч рублей.

Несмотря на то, что направления использования материнского капитала за десять лет кардинально не изменились, в программу на регулярной основе вносились коррективы. Их основная цель – максимально облегчить семьям получение сертификата и распоряжение его средствами. В то же время было сделано многое, чтобы обезопасить владельцев сертификата от мошенников.

Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение жилищных условий. За все время действия программы благодаря материнскому сертификату жилищные условия улучшили 4,2 млн российских семей. Из них более 2,7 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 1,5 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

На обучение детей Пенсионный фонд принял 380 тысяч заявлений и 3,3 тысяч заявлений на перевод средств на накопительную пенсию мамы. По новому направлению – социальная адаптация детей-инвалидов, которое стало доступно со второй половины прошлого года, ПФР также начал получать заявления, пока их порядка 50.

Важно отметить, что подать заявление на получение сертификата, а потом на распоряжение его средствами можно в Личном кабинете на сайте ПФР. Это в значительной степени экономит время молодым родителям.

Наконец, Пенсионный фонд напоминает, что для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.