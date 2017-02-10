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Примсоцбанк в ТОП-30 самых дешевых ипотечных программ

По данным рейтинга портала Сравни.ру ипотечные программы Примсоцбанка являются одними из самых доступных на рынке

По данным портала Сравни.ру Примсоцбанк вошел в ТОП-30 самых дешевых ипотечных программ в г. Москва. По оценке портала в данном рейтинге банк занял 5 место. Ознакомиться с полным рейтингом можно на сайте Сравни.ру.

Стоит отметить, что после прекращения программы ипотеки с государственной поддержкой получить доступный ипотечный кредит на рынке стало достаточно сложно. При этом Примсоцбанку удалось предложить рынку продукт, условия по которому практически не уступают социальным программам с государственной поддержкой, которые действовали в прошлом году. Ставка по данному продукту на сегодняшний день составляет от 10% годовых и является одной из самых низких на рынке. При этом основными преимуществами, помимо ставки, являются быстрота и гибкость принятия решения о выдачи кредита, а сама программа доступна во всех регионах присутствия банка.

Более подробную информацию по условиям оформления программ ипотечного кредитования приобретения недвижимости на первичном и вторичном рынке можно получить в отделениях Примсоцбанка, по номеру Единого Контактного Центра 8-800–200–42-02 или отправив онлайн заявку с сайта Банка.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 116 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.