Примсоцбанк в ТОП-30 самых дешевых ипотечных программ

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Примсоцбанк в ТОП-30 самых дешевых ипотечных программ10 февраля 2017
По данным рейтинга портала Сравни.ру ипотечные программы Примсоцбанка являются одними из самых доступных на рынке
По данным портала Сравни.ру Примсоцбанк вошел в ТОП-30 самых дешевых ипотечных программ в г. Москва. По оценке портала в данном рейтинге банк занял 5 место. Ознакомиться с полным рейтингом можно на сайте Сравни.ру.
Стоит отметить, что после прекращения программы ипотеки с государственной поддержкой получить доступный ипотечный кредит на рынке стало достаточно сложно. При этом Примсоцбанку удалось предложить рынку продукт, условия по которому практически не уступают социальным программам с государственной поддержкой, которые действовали в прошлом году. Ставка по данному продукту на сегодняшний день составляет от 10% годовых и является одной из самых низких на рынке. При этом основными преимуществами, помимо ставки, являются быстрота и гибкость принятия решения о выдачи кредита, а сама программа доступна во всех регионах присутствия банка.
Более подробную информацию по условиям оформления программ ипотечного кредитования приобретения недвижимости на первичном и вторичном рынке можно получить в отделениях Примсоцбанка, по номеру Единого Контактного Центра 8-800–200–42-02 или отправив онлайн заявку с сайта Банка.