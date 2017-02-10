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Иркутское УФАС признало аэропорт Иркутска виновным в ограничении конкуренции из-за повышения стоимости аренды

Иркутское УФАС признало ОАО «Международный аэропорт Иркутск» виновным в связи с нарушением закона "О защите конкуренции" из-за повышения стоимости аренды.

Напомним, что работающие в аэропорту компании пожаловались, что он установил монопольно высокую цену, повысив стоимость аренды помещений для организации обслуживания пассажиров (розничная торговля и общественное питание) в зданиях аэровокзалов.

Как говорится в сообщении УФАС, «комиссией Иркутского УФАС принято решение о признании ОАО «Международный аэропорт Иркутск», занимающего доминирующее положение на рынке по предоставлению в аренду помещений в здания аэровокзалов аэропорта г.Иркутска, нарушившим пункт 1 части 1 статьи 10 ФЗ "О защите конкуренции" в части установления монопольно высокой цены аренды».

По итогам рассмотрения дела ОАО «Международный аэропорт Иркутск» выдано предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением.