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МЧС готово к проведению «Лыжни России – 2017»

11 февраля в районе залива в поселке Молодежный Иркутского водохранилища состоится забег участников «Лыжня России-2017».

Для предотвращения возможных происшествий сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам были проведены замеры толщины льда на данном участке маршрута. Безопасность спортивного праздника обеспечат более 250 сотрудников различных ведомств, в том числе инспекторы ГИМС и бойцы специализированной пожарно-спасательной части Иркутской области. Ими будут установлены два пункта обогрева, для участников и зрителей лыжной гонки будет работать полевая кухня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, автомобили спасателей оснащены всем необходимым оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ в случае возникновения нештатных ситуаций. Лыжникам и зрителям сотрудники МЧС напомнят о мерах безопасности нахождения на льду и раздадут памятки. Дежурить спасатели будут до окончания праздника.