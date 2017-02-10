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Факторинг Промсвязьбанка поддержит поставщиков и подрядчиков электросетевого холдинга ПАО «Россети»

10 февраля 2017

Промсвязьфакторинг (специализированная факторинговая фабрика Промсвязьбанка) первым из игроков факторингового рынка присоединился к соглашению ПАО «Россети» с МСП-Банком и Ассоциацией факторинговых компаний (АФК) по поддержке субъектов МСП - исполнителей контрактов в рамках 223-ФЗ. Промсвязьфакторинг - лидер рынка факторинга малого и среднего бизнеса в РФ, станет первым аккредитованным оператором факторинговых услуг для субъектов МСП - подрядчиков и поставщиков ПАО «Россети».

Соглашение энергохолдинга с МСП-Банком и АФК направлено на расширение доступа субъектов МСП к госзаказу. В частности, документ позволяет привлекать субъектам МСП - подрядчикам компании «Россети» беззалоговое финансирование под уступку дебиторской задолженности энергохолдинга. Таким образом, субъекты МСП смогут получать финансирование от Промсвязьфакторинга сразу после исполнения обязательств по контракту с ПАО "Россети", не дожидаясь оплаты от корпорации.

«Реализация этого важного соглашения, которое мы подготовили совместно с ПАО «Россети», МСП-банком и АФК, позволит субъектам МСП - поставщикам и подрядчикам ПАО «Россети» привлечь беззалоговое финансирование и уверенно заключать новые контракты, не опасаясь кассовых разрывов. Несмотря на то, что прямого запрета на использование факторинга по госконтрактам в рамках 223-ФЗ на сегодня нет, ряд законодательных норм позволяют госзаказчику оспорить уступку дебиторской задолженности. Промсвязьбанк совместно с АФК является разработчиком проекта поправок в ГК и к законам о контрактной системе и закупках госкомпаний, допускающих факторинг в сектор госзакупок. Мы рассчитываем, что ограничения будут сняты, а опыт работы ПАО «Россети» с профессиональными игроками факторингового рынка станет привычной практикой в секторе госзакупок», - заявил Вице-президент Управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка Александр Карелин.

«Расчеты по большинству контрактов в рамках 223-ФЗ ведутся по схеме постоплаты. Это требует от поставщиков серьезных финансовых вложений и становится для компаний МСБ одним из барьеров для участия в закупках госкорпораций. Работа «Россетей» с операторами факторинговых услуг при заключении контрактов с подрядчиками из числа компаний малого и среднего бизнеса увеличит доступ последних к денежным средствам и позволит расширить рынки сбыта продукции и услуг предпринимателей. Напомню, это было совместное предложение «ОПОРЫ РОССИИ» и факторинговых компаний, которое было поддержано в прошлом году правительством страны. Благодаря тому, что в ПАО «Россети» присутствует представитель нашей организации, совет директоров принял все необходимые корпоративные процедуры и ввел в своих компаниях, а их более 30, возможность использования факторинга при закупках. Подчеркну, что руководство «Россетей» не на словах, а на деле демонстрирует готовность не только оперативно выполнять директивы правительства, но, самое главное, заботится о своих поставщиках, чтобы им было работать комфортно и безопасно», - отмечает президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.


/ СИА /




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