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Объекты недвижимости медсанчасти АО «Саянскхимпласт» переведены в областную собственность

В конце 2016 года министерством здравоохранения Иркутской области были приобретены объекты недвижимости медико-санитарной части АО «Саянскхимпласт» в городе Саянске. В настоящее время идет процесс интеграции имущественного комплекса медсанчасти в структуру ОГБУЗ «Саянская городская больница». Как отметил на пресс-конференции Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, работа по прохождению процедуры лицензирования лечебного учреждения будет ускорена. Также на контроле вопрос трудоустройства сотрудников и проведение надлежащего ремонта бывшей медсанчасти предприятия.

По информации регионального минздрава, на данный момент объекты недвижимости медсанчасти переведены в областную собственность. Чтобы закрепить право оперативного управления бывшим имуществом медсанчасти за больницей, необходима регистрация с Росреестре. Это позволит направить документы для получения санитарно-эпидемиологического заключения в Роспотребнадзоре. На основании этих документов региональный минздрав в максимально сжатые сроки проведет процедуру лицензирования.

В январе в Саянске провела работу комиссия министерства здравоохранения. Совместно с представителями АО «Саянскхимпласт», медсанчасти и Саянской городской больницы были осмотрены помещения и оборудование. По результатам осмотра установлено, что помещения и оборудование медсанчасти соответствуют требованиям приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации, регламентирующих порядки оказания медицинской помощи по предполагаемым профилям деятельности, однако требуют проведения текущего, а система вентиляции – капитального ремонтов.

На освобождающихся площадях медсанчасти Саянская больница планирует организовать работу стоматологического, рентгенологического, физиотерапевтического отделений, дневного стационара, клинико-диагностической лаборатории, а также разместить отделение медицинской профилактики и женскую консультацию.

В связи с присоединением структурного подразделения министерством здравоохранения Приангарья утверждены новые организационная структура и штатное расписание ОГБУЗ «Саянская городская больница». В частности, сформированы и укомплектованы врачами три дополнительных терапевтических участка. Первичная медико-санитарная и специализированная помощь населению оказывается в полном объеме.

Стоматологическая помощь на период лицензирования оказывается в Саянской стоматологической поликлинике. Для повышения доступности стоматологической помощи работа поликлиники при необходимости будет организована в двухсменном режиме.

Все структурные подразделения ОГБУЗ «Саянская городская больница» работают в штатном режиме, помощь оказывается всем жителям города Саянска и прилегающих населенных пунктов.

В соответствии с трудовым законодательством проведены организационно-штатные мероприятия по трудоустройству высвобожденных работников медсанчасти. На 1 февраля 2017 года из 100 медицинских работников бывшей медсанчасти в Саянскую городскую больницу и в другие лечебные учреждения трудоустроены 23 врача и 33 средних медицинских специалиста. Пожелали выйти на пенсию 18 средних медицинских работников, трое находятся в отпуске по уходу за ребенком, восемь встали на учет в Саянском центре занятости населения. Таким образом, из числа медицинских работников не трудоустроено только 15 медицинских сестер, которые отказались от предложенных вакантных ставок, так как ожидают трудоустройства в стоматологическое отделение больницы после получения лицензии.

Вопрос оказания медицинской помощи жителям Саянска находится на контроле министерства здравоохранения Иркутской области, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.