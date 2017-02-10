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Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова сдала ЕГЭ

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла в Иркутской области 10 февраля. Единый государственный экзамен по русскому языку сдали родители выпускников средних общеобразовательных организаций Иркутска и Иркутского района, Ангарска, Шелехова, сотрудники регионального министерства образования и контрольно-надзорных органов в сфере образования, представители средств массовой информации.

В числе экзаменуемых – министр образования Приангарья Валентина Перегудова, заместитель начальника управления лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений – начальник отдела государственной аккредитации образовательных учреждений службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Людмила Гительман, председатель Областного совета ветеранов работников образования Людмила Тихонова, профессор кафедры русского языка и общего языкознания Иркутского государственного университета, доктор филологических наук Людмила Горбунова, председатель Областного родительского собрания Александра Наваренко.

Валентина Перегудова сообщила, что основная цель акции – продемонстрировать родителям выпускников все особенности экзаменационных процедур.

– Необходимо, чтобы родители сами спокойно относились к процедуре государственной итоговой аттестации, не накручивали своих детей. Это позволит снять излишнюю тревогу, волнение, и, в конечном счете, повысить качество результатов, – отметила министр образования.

Экзамен был организован на базе регионального центра обработки информации и проходил в условиях, максимально приближенных к реальной процедуре проведения государственной итоговой аттестации. Участники смогли не только проверить свои знания, но и посмотреть, как проходит печать контрольно-измерительных материалов, а после – сканирование работ и их распознавание с целью исключения неправильного восприятия техникой написанного.

После получения результатов все желающие могли разобрать свою работу с председателем региональной предметной комиссии по русскому языку Натальей Пономаревой. Кроме того, для родителей был проведен круглый стол, на котором они могли обсудить вопросы государственной итоговой аттестации с Валентиной Перегудовой, а также руководителем регионального центра обработки информации Натальей Костенко, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.