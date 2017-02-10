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Министерство жилищной политики готово оказать помощь Качугскому муниципалитету

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области готово содействовать Качугскому муниципальному образованию в оформлении необходимых документов для пересмотра тарифа по выработке электроэнергии для Вершино-Тутурского муниципального образования к экономически обоснованному уровню. Об этом сегодня заявил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

– Но и местная власть не должна отлынивать от работы, которую обязана выполнять своевременно. Документы на выплату субсидий на текущий год МУП «Качугское АТП», отвечающее за поставку дизельного топлива в деревню Вершина Тутуры, направило в министерство только 3 февраля 2017 года, – подчеркнул Сергей Малинкин.

Как пояснили в министерстве, годовой объем потребления дизельного топлива в 2016 г., утверждённый в тарифном решении для Верхней Тутуры, составлял 9,4 тонны, и финансировался из субсидий за счет средств областного бюджета. В 2016 году министерство полностью выполнило обязательства, перечислив в «Качугское АТП» в общей сумме 573,3 тыс. рублей.

Последний раз названное тарифное решение было утверждено в 2010 году. Поэтому стоимость и объем топлива, заложенные в тарифе, почти на 30% меньше реально сложившихся в настоящее время, и позволяют обеспечить работу ДЭС не более трех часов в сутки. Ранее утвержденный тариф составляет 7 руб./кВт*час. При этом средний тариф на аналогичных предприятий в настоящее время достиг «вилки» от 21 до 42 руб./кВт*час.

МУП «Качугское АТП» обязано в срочном порядке подготовить все необходимые материалы для пересмотра тарифного решения и обратиться с ними в службу по тарифам Иркутской области. Министерство жилполитики, в свою очередь, обещает в оперативном порядке рассмотреть документы и оплатить субсидии, что позволит завезти необходимый объем дизельного топлива и восстановить бесперебойное энергоснабжение в населенном пункте Вершина Тутуры, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.