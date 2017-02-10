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Bloomberg предсказал рост российской экономики

По заявлениям аналитиков Bloomberg, в текущем и следующем годах в России прогнозируется рост экономики. Так, в 2017 году ВВП должен прибавить 1,1%, а в 2018 году – 1,5%. В принципе, новость не свежая, так как ранее ООН давал прогноз по росту ВВП России в 2017 и 2018 годах на уровне 1% и 1,5% соответственно. Похожие прогнозы на ближайшие два года также высказывались со стороны Всемирного банка: 1,5% и 1,7% соответственно. Минэкономразвития РФ в свою очередь заявляло, что в 2017 году российский ВВП может увеличиться на 1,5%, а по словам главы ведомства Максима Орешкина, в отсутствии внешних шоков экономика может прибавить целых 2%.

Экономический рост может быть обусловлен рядом факторов. В первую очередь общей экономической и политической стабилизацией. То, что в последнее время ведется все больше разговоров о снятии санкций, говорит о положительных настроениях в среде деловых элит России и США. Безусловно, если ограничения будут отменены и будет обеспечен доступ российского бизнеса к дешевому капиталу, это может послужить драйвером роста и восстановления экономики.

Однако важно, что многие экономисты сходятся во мнении, что восстановление будет обусловлено в первую очередь высокими (близкими к текущим) ценами на энергоносители. То есть, по сути, можно сделать вывод, что действующая программа по импортозамещению и развитию внутренней экономики пока не привела к желаемым результатам. В идеале развитие производства, технологий и внутреннего спроса должны стать драйверами роста. Но, по всей видимости, в ближайшее время основным фактором восстановления нашей экономики по-прежнему останутся цены на нефть и газ.

Если сравнивать прогнозы по росту экономики России с прогнозами по экономике еврозоны или США, то радостные эмоции и вовсе пропадают. Многие экономисты склонны считать, что ВВП еврозону в 2017 году должен увеличиться на 1,9%. А по предположениям Moody’s, ВВП США в 2017 году покажет рост на 2,4%. Если говорить отдельно про валютный союз, то там основным драйвером роста выступает Германия, экспортирующая свои товары в первую очередь в Соединенные Штаты. Другие страны валютного блока зачастую выступают в качестве поставщиков комплектующих для немецких производителей. Иначе говоря, при всех существующих в еврозоне проблемах в экономике блока находятся те внутренние драйверы, которые обеспечивают рост, и это отнюдь не цены на сырье.

Опасность укрепления нефтяных котировок в долгосрочной перспективе может привести к тому, что внутри нашей страны снова пропадут стимулы развития чего бы то ни было. Очень жаль, но, по всей видимости, приходится констатировать тот факт, что пока те, внутренние драйверы роста экономики России, которые появились за два года кризиса, не могут обеспечить уверенное развитие страны.

Максим Романчук, аналитик Альпари