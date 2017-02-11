Новости

Золото скоро снова станет популярным активом «тихой гавани»

К середине этой недели цены на золото вернулись к максимумам трех месяцев. Стоимость драгоценного металла, как ранее и ожидалось, с начала февраля отразила в себе весь спектр имеющихся новостей: от достаточно слабых позиций доллара США до политического беспокойства в Европе и США. Конкретно сегодня цены на золото немного снижаются в рамках коррекции и фиксации прибыли инвесторами перед выходными. Тройская унция золота стоит в пятницу $1228,10 при недельном максимуме $1246,60.

Учитывая, что все описанные выше риски актуальны до сих пор, можно ожидать, что стоимость золота в перспективе ближайшей недели сохранится в диапазоне $1220-1235 за тройскую унцию. При этом драгметалл снова выступает в большей степени как защитный актив.

Итак, если по порядку, то доллар США к концу второй февральской недели потерял почти треть своего роста, которого достиг благодаря победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Рынок, очнувшись после эйфории предвыборной гонки, начал анализировать реальность и, похоже, пришел к неутешительным выводам, что планы Трампа оторваны от действительности и их исполнение маловероятно. Позже и сам Трамп отметил, что доллар слишком дорогой для проведения структурных реформ. Понятно, что все это сыграло не в пользу американской валюты, по которой одновременно ударила и не самая сильная статистика январского рынка занятости в стране.

Что касается политики в Европе, то здесь основная драма только разворачивается. Основное внимание сосредоточено на Франции, где идет предвыборная кампания. Как обычно, кандидаты в лидеры не стесняются в лозунгах и целях. Так, Марин Ле Пен, глава партии «Национальный фронт», сообщила, что выведет Францию из состава еврозоны, если одержит победу. Это мнение прозвучало в унисон с речью представителя ЕЦБ, который не исключил улучшения благосостояния страны вне границ европейского альянса.

Рынок золота сейчас очень чувствителен к подобного рода мнениям и комментариям. Основное напряжение создает Трамп, который накануне анонсировал выход в течение следующих двух-трех недель новой налоговой стратегии. Подробностей никто не знает, но, принимая во внимание подход нового американского президента, можно точно говорить о том, что новые цели по привлечению налогов как минимум шокируют. Если так, то золото снова будет пользоваться спросом как актив «тихой гавани».

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари