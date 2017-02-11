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Связь-Банк снизил ставки по ипотеке до 12% и размер первоначального взноса до 15%

11 февраля 2017

С 10 февраля Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) снизил процентные ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5%.

Таким образом, минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку недвижимости на первичном и вторичном рынках уменьшилась до 12% годовых в рублях по действующим ипотечным программам «Новостройка», «Твоя ипотека» и «Военная ипотека».

Для держателей зарплатных карт, работников и клиентов компаний-партнеров ставка на заемные средства по указанным программам устанавливается еще на 0,5% ниже, то есть от 11,5%.

Связь-Банк также пересмотрел и уровень минимального первоначального взноса, опустив порог с 20% до 15% от стоимости недвижимости.

В результате планируется повысить доступность ипотечного кредита после отмены программы господдержки и вернуться к докризисному уровню ставок и лояльным условиям кредитования.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России No 1470. Банк работает в 53 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов.

Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».


/ СИА /




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