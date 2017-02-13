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Экономят после праздников: в январе расходы россиян сократились на -16,6%

Фото: twitter.com

После декабрьского подъема повседневные расходы россиян сократились сразу на -16,6% в январе, практически вернувшись к показателям ноября и октября прошлого года. В годовом выражении общие расходы россиян в январе выросли на 9,5%, что ощутимо выше накопленной с января 2016 года инфляции в 5%.

Реальные расходы трехлетней давности

В январе повседневные расходы россиян после декабрьского пика сократились сразу на -16,6%, практически вернувшись к показателям ноября и октября прошлого года. Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, такая динамика расходов вполне вписывается в общий тренд за все годы наблюдений, однако с пометкой, что в минувшем январе снижение объемов общих расходов оказалось меньше, чем в предыдущие годы.

Так, в январе 2016 сокращение расходов составило -20%, два предыдущих года – по -22%, в 2013 – 19%.

График 1. Динамика номинальных повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – Январь 2017.

Источник: Romir Scan Panel, январь 2017

В годовом выражение общие расходы россиян в январе выросли на 9,5%, что уверенно превосходит накопленную с января 2016 года инфляцию в 5%. Очищенные от инфляции, расходы россиян оказались на уровне, уступающем только показателю 2013 года.

График 2. Динамика реальных («очищенных» от инфляции) повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – Январь 2017.

Источник: Romir Scan Panel, январь 2017

В январе россияне возвращаются к обычному стилю потребления и расходов после длинных новогодних каникул. Доля продовольствия в общей корзине повседневных затрат немного подросла с 51% в декабре и ноябре до 53% в январе. Предположительно, на это повлияло подорожание продовольственных товаров в среднем на 0,9%, по данным Росстата.

Сибиряки – самые экономные

Те регионы, которые показали наибольший рост расходов в декабре относительно ноября, в январе продемонстрировали опять же самый значительный спад. Так, жители Сибири и Дальнего Востока в январе потратили меньше, чем в декабре на -24%. На юге и Северном Кавказе сокращение расходов в первом месяце года составило -23%, а на северо-западе -18,6%. В Приволжском ФО сокращение расходов оказалось самым низким, всего -10,3%.

В годовом выражении динамика расходов в разных частях страны оказалась неоднородной. Так, например, сибиряки (+16,3%), жители центра страны (+18,5%) и северо-запада (+12%) показали уверенный рост расходов относительно января 2016 года. А вот на юге страны (-8,9%) и в Приволжском округе (-3,6%) расходы января 2017 не смогли дотянуть даже до показателей прошлого года.

В Москве в январе расходы сократились на -23% относительно расточительного декабря. Однако годовой рост расходов москвичей составил +8,1% и уверенно превзошел инфляцию.

В Питере сокращение расходов в январе было немного более скромным -15,7%. Однако годовой рост расходов жителей северной столицы более чем втрое превзошел уровень накопленной инфляции и составил +16,7%. Напомним, что рост расходов в Питере в годовом выражении начался уже в конце прошлого года, хотя в первой половине 2016 наблюдалось затишье.

В крупных городах затянули пояса

Расходы жителей мегаполисов в январе сократились на -16,5%, а за год выросли на +6,2%. Выделились в январских тратах жители пятисоттысячников. Напомним, что в течение всего предыдущего года они показывали редкостную экономию, но ощутимо раскошелились в декабре. В январе же жители крупных городов ужали свои повседневные траты сразу на -22%. Объем расходов января 2017 номинально совпал с показателем первого месяца 2016 года. То есть годовой рост оказался нулевым.

Расходы жителей стотысячников в январе сократились меньше, чем в других типах городов. Падение составило -13,8%.

Зато в годовом выражении рост почти троекратно превзошел размер официальной инфляции и составил +14,4%. Напомним, что в целом в стотысячниках расходы жителей показывали стабильный рост на протяжении всего прошлого года без резких скачков и падений.

Больше получают – больше тратят

В среднем расходы россиян с разными доходами сократились в январе относительно декабря достаточно равномерно. Так, низкодоходники потратили меньше на -18,7%, среднедоходники сократили траты на -17%, а высокодоходники на -16,6%.

Зато в годовом выражении наблюдается разница в динамике расходов в разных доходных группах. Расходы россиян с низким доходом за год поднялись почти на размер инфляции, то есть на +5,1%. В группе россиян со средними доходами расходы за год увеличились на +7,1%. А высокодоходники показали рост общих трат на +13,1%.