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Россиянам запретят делать ставки в онлайн-казино

Банкам запретят переводить деньги россиян в адрес иностранных компаний и людей, замеченных в организации азартных игр вопреки российскому закону. Черные списки будет поручено вести ФНС.

Власти объявиди войну онлайн-казино и лотереям, проводимым не по российскому законодательству: банкам и платежным агентам под угрозой наказания запретят переводить в адрес их организаторов деньги россиян. Соответствующий законопроект Минфина в понедельник, 6 февраля, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сказали РБК два участника заседания (правительство об этом не объявляло).

16 февраля ожидается обсуждение законопроекта на заседании правительства.

Теневой оборот рынка интернет-казино в России можно оценить как минимум в $3 млрд, пишет РБК, ссылаясь на аналитика ГК «Алор» Алексей Антонов.

Российские и зарубежные компании, а также индивидуальные предприниматели и физлица, в том числе иностранцы, которым россияне переводили, переводят или могут переводить деньги для участия в азартных играх, будут включены в специальные черные списки.

Федеральная налоговая служба (ФНС) будет вести списки, публиковать их и доводиться до сведения банков и всех платежных агентов. Те должны будут отказывать россиянам в переводах денег в адрес людей и компаний из этих списков, следует из законопроекта и пояснительной записки.

Запрет на переводы не затронет лицензированных российских букмекеров, которым разрешено принимать ставки на спорт в интернете (в России всего две такие конторы, сообщали в июле 2016 года «Известия» со ссылкой на представителя ФНС), а также компании, участвующие в организации государственных или международных лотерей. Саморегулируемые организации российских букмекеров могут сообщать властям о нелегальных онлайн-казино и лотереях, чтобы сведения о них могли быть включены в реестр запрещенных.