Новости

«Сибирскую Кассу Взаимопомощи» признали виновной в хищении около 300 млн. рублей у пайщиков кредитного потребительского кооператива

Новосибирский областной суд 08.02.2017 закончил оглашение обвинительного приговора по уголовному делу в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива граждан «Сибирская Касса Взаимопомощи».

Они признаны виновными в хищении обманным путем у более 2000 пайщиков данного кооператива около 300 млн. рублей, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что указанные лица в декабре 2006 г. создали в г.Новосибирске кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирская Касса Взаимопомощи», открыли его филиалы в Краснодаре, Сочи, Омске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Красноярске, Барнауле и в период с 2007 г. до декабря 2008 г. принимали от граждан вклады, обещая выплаты до 38 % годовых.

Действуя по принципу «финансовой пирамиды», кооператив некоторое время работал, первым вкладчикам выплачивали проценты по вкладам за счет денежных средств новых пайщиков кооператива.

Основную же часть денег, поступавших от граждан, руководители кооператива тратили на личные нужды, приобретая машины, квартиры, земельные участки себе и своим родственникам.

Суд назначил четырем фигурантам уголовного дела наказания от 5 до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режима, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. Гражданские иски потерпевших судом удовлетворены.