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«Лыжня России» в Иркутской области побила прошлогодние рекорды

11 января на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета в пос. Молодежный Иркутского района прошла Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Организаторы уверяют, что эта гонка стала самой массовой за все годы проведения соревнований.

Фото: irkobl.ru

– Почти 13 тысяч человек в Иркутской области вышли на старт XXXV гонки «Лыжня России». Она традиционно становится самым масштабным зимним мероприятием – настоящим спортивным праздником, – заявил на открытии соревнований Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

На дистанции 10 км первыми к финишу пришли Евгений Иванченко (Иркутск) и Надежда Шуняева (Ангарск), Евгений был победителем гонки и в прошлом году. В забеге на 5 км лучшее время показали Роман Романов (Ангарск) и Екатерина Морозова (Ангарск). Самыми опытными участниками соревнования признаны Константин Михайлович Познянский (1927 г.р.) и Марина Зотиковна Николаева (1930 г.р.). Самыми юными участниками стали Никита Уваров (2013 г.р.) и Варвара Волошина (2012 г.р.). Второй год подряд семья Киргизовых признана самой активной – на старт «Лыжни России – 2017» вышли 30 родственников. Семья Лака названа самой спортивной, они стартовали в количестве 7 человек.

В VIP-забеге на дистанции 2017 метров приняли участие представители Правительства Иркутской области, федеральных структур власти, бизнес-сообщества, депутаты Государственной Думы России и Законодательного Собрания Иркутской области, представители генеральных консульств.

Впервые трассу на Ангаре для гонки «Лыжня России» готовили с помощью финского ратрака PistenBully, который принадлежит фонду содействия развитию лыжного спорта в г. Ангарске. Отличное качество лыжни отметили практически все участники соревнований, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.