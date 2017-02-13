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«АктивКапитал Банк» предлагает новый вклад «Пополняемый»

С 10 февраля 2017 года «АктивКапитал Банк» вводит в действие вклад «Пополняемый».

Процентные ставки по рублевому вкладу при размещении на срок 395 дней составляют 8,75% годовых, на срок 181 день – 8,5% годовых, на срок 91 день - 8,25% годовых. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно. Возможны операции пополнения и расходные операции. Также вклад можно открыть в долларах США и евро. Полные условия вклада размещены здесь.