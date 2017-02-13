Новости

Банк "Солидарность" сообщил о том, что система защиты банка справились с информационной атакой

ОАО КБ «Солидарность» сообщил о произведенной в ночь с 9.02.2017 на 10.02.2017 информационной атаке на банковскую компьютерную сеть в Центральный банк РФ.

В качестве технической меры по предотвращению хищения средств из банка была произведена штатная регламентная процедура – отключение ОАО КБ «Солидарность» от системы банковских электронных срочных платежей (далее БЭСП) Банка России, целью которой служит локализация распространения вредоносного кода.

Информационная атака на банк была нейтрализована.

"В понедельник 13 февраля 2017 года планируется возобновить проведение операций в ряде офисов Банка", - говорится в официальном сообщении банка.